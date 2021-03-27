H＆M抵制新疆棉花一事在國際間發酵，蔡英文總統昨(26)晚在臉書表示，正視維吾爾族的人權議題，唯有停止壓迫，才能化解國際質疑，才能化解對立衝突。對此，台北市議員羅智強質疑蔡英文「好意思批判威權嗎？」直言蔡政府這段時間的作為，跟威權政府幾乎沒有差別。

蔡總統在臉書指出，這幾天，維吾爾族人權以及新疆棉花的議題，再度因為大陸民間抵制跨國公司的情緒，受到國際的關注。希望北京當局慎思：民族主義、愛國主義，確實都是民間社會素樸的情感；但放任這些情感，來對企業施壓，不會帶來任何正面意義，也無助於促進大陸成為所謂『負責任大國』的目標。」

昨晚羅智強在臉書回應蔡總統的貼文，表示蔡所說的「威權、民粹和極端主義再次在世界各地猖獗」，說的不就是蔡英文政府自己嗎？他們執政的這5年來，「關新聞台」、「官媒狼狽」、「豢養網軍」、「干涉司法」、「追殺在野」、「水表人民」、「滿朝東廠」，洋洋灑灑7大罪狀歷歷在目，他實在無法認同蔡英文。

羅智強的貼文引來網友討論，表示「綠出於藍更勝於藍，民選獨裁」、「走了舊威權，卻來了新威權」、「還有詐騙猖獗啊」、「慈禧太后說謊臉不紅氣不喘，可見已經習以為常」、「常常打自己的臉，所以臉才那麼腫」、「通常問題人物都不知道自己是最大的麻煩」。

(中時新聞網)