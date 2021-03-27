【LIVE直播】擬開放大陸疫苗接種者通關 指揮中心召開記者會說明 ｜2021.3.27

帛琉總統惠恕仁預計明日訪台，並預計於4月1日台帛旅遊泡泡啟動時，搭乘同一班機返回帛琉。對於相關的準備，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，總統訪台一事，各部會，陳副指揮官都在密切的磋商，總統來台是外交的大事，我們會做一些協助的工作，主要還是由外交部做回應。

(中時 )