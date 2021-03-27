帛琉總統明訪台 指揮中心將會協助 14:232021/03/27 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 帛琉總統明訪台，指揮中心將協助，但主要由外交部負責回應。（圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【LIVE直播】擬開放大陸疫苗接種者通關 指揮中心召開記者會說明 ｜2021.3.27 訂閱影音： 中時新聞網 帛琉總統惠恕仁預計明日訪台，並預計於4月1日台帛旅遊泡泡啟動時，搭乘同一班機返回帛琉。對於相關的準備，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，總統訪台一事，各部會，陳副指揮官都在密切的磋商，總統來台是外交的大事，我們會做一些協助的工作，主要還是由外交部做回應。 帛琉總統明來訪 總統府：展現深厚友誼 程建人：美以圍堵制衡中國 (中時 ) #訪台 #帛琉總統 #回應 #預計 #總統 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 補教師確診列境外 比照本土疫調 04:102021/03/27 生活新聞 社論－政府組織改造的未竟之業 04:102021/03/27 財經要聞 缺水蘇貞昌說一句遭酸爆 鄭麗文揭暗藏民進黨內鬥陰謀 13:042021/03/27 政治 拜登辦氣候峰會 習近平、普丁也受邀 05:472021/03/27 國際 利多一波波 航運指數漲最兇 04:102021/03/27 財經要聞 羅智強28字嗆爆蔡英文：怎麼好意思譴責大陸威權？ 12:252021/03/27 政治 中美G2格局的確立與隱憂 04:102021/03/27 時論廣場 匈牙利挺中國 批歐盟制裁無意義 04:102021/03/27 產業財經 中市規律運動人口破3成 運動指標6都名列前茅 12:482021/03/27 寶島 SUPER教師獎選拔 苗縣推2教師進軍全國賽 13:552021/03/27 寶島 美下月舉辦氣候峰會 拜登邀中俄等40國領導出席 13:002021/03/27 財經 生活熱門新聞 便當配菜太詭異 女驚30年沒看過 內行眼睛全亮：賺到了 - 生活 通過抗體檢驗縮短居檢 指揮中心：大陸疫苗一體適用 - 生活 夜市吃蚵仔驚見「橘色蜘蛛」嚇壞 饕客秒懂狂讚 ：賺到了 - 生活 木頭椅超難坐長輩卻很愛 知情人曝1厲害功用 - 生活 接種AZ嚴重不良反應激增4件 累計5人住院 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。