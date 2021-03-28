清明節即將來臨，不少人都會返鄉祭祖，也祈求祖先保佑讓未來一切都可以順順利利。命理專家小孟老師最近就在臉書發文，點名4個星座的朋友在清明連假結束之後，不管是偏財運還是正財運都像是受到祖先加持一樣旺盛！

第四名：牡羊座

太陽、水星和金星都落在牡羊座，顯示出他們的財運非常旺盛，能夠得到祖先的保佑與加持，如果牡羊能在清明節多到戶外曬曬太陽，就可以將負面磁場消除，迎接全新的財富磁場。

第三名：雙魚座

雙魚座在清明後偏財運不錯，可以去買些樂透、彩券來試試手氣，如果作夢有夢到什麼數字也可以把它們給記下來；另外，雙魚也可以研究一下投資理財等相關事宜，肯定會有不錯的收穫！

第二名：金牛座

金牛座最近的正財運很旺，可以在工作上多為自己爭取一點資源，會得到不錯的回應。另外也建議金牛座，雖然手頭上有一些可以動用的資金，但千萬不要因為情緒化而過度花費，比較適合將錢存起來，未來若想發展副業也是很好的準備和基礎。

第一名：天蠍座

在清明節過後，天蠍座會有一些外來的投資機會，雖然投資運算是非常好，但還是建議盡量先評估自己的能力再下決定比較安全，如果剛好碰上股市有跌一些，也可以大膽加碼。此外，天蠍的正財運也很不錯，可以多做不同的工作來增加財路，收穫絕對會非常豐盛。

(中時新聞網)