英國一工會組織周日對線上點餐和送餐公司Deliveroo的送貨員提出呼籲，要求其在該公司下個月上市之時進行罷工抗議，以突顯該公司商業模式和對待員工權利的不足。

Deliveroo的快遞員穿著公司制服，穿梭於英國大街小巷，為常見的街景。Deliveroo將在英國股市上市，為英股近十年來最大的IPO，公司設定了每股發行價位區間，估值並上看120億美元。

然而部分投資公司已表明不參與IPO，英傑華集團(Aviva)表示，該公司送貨員的缺乏權利將為投資風險，Deliveroo可能被迫改變商業模式。

Deliveroo則表示，投資人的需求一直持續增長，工會團體IWGB的觀點並不代表多數送貨員的意見。IWGB在2018年對Deliveroo提出法律挑戰時，意圖保障送貨員最低薪資，然最終以敗訴收場，法院判定送貨員為自雇和自營人員。

IWGB工會主席Marshall在最新聲明中表示，投資Deliveroo就是讓自己參與剝削和不穩定的商業模式；並表示罷工行動將於4月7日與IPO活動同步進行。

Deliveroo表示，其在英國的5萬名自營送貨員的工作滿意度來到歷史新高，其擁有的工作彈性為相當大的吸引力。每周都有數千人提出工作申請，反映出勞動市場對隨選模式的強勁需求。

(時報資訊)