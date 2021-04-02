台鐵太魯閣號出軌意外，至少50人斷魂、百餘人輕重傷，新婚司機員也不幸殉職，這起台鐵40年來最嚴重傷亡事故，肇事原因幾可斷定是人為疏失。2018年10月21日普悠瑪翻覆，釀18死267傷殷鑑未遠，交通部長林佳龍信誓旦旦改革百年老店，卻只說不練，再次發生嚴重事故有跡可循！

太魯閣號出軌肇事原因仍待檢方調查認定，但從事故現場推究，初判是委外隧道工程施工，疑因工程車司機停車未拉手煞車，從邊坡滑落，正好撞上快速通行中的太魯閣號列車，因而失控出軌，幾乎可以斷定是人為疏失釀禍。

台鐵歷年重大傷亡事故，幾乎都是人為疏失釀禍，1991年11月15日造橋自強號與莒光號側撞，造成30位乘客死亡、2018年普悠瑪翻覆釀18死，都是系統加上人為疏失造成，出問題環節雖不一樣，癥結都是台鐵百年老店制度僵化、改革無效所造成。

普悠瑪翻覆意外如果是「系統殺人」，這次太魯閣號出軌意外則是「制度殺人」，台鐵僵腐老舊文化造成的人為疏失難脫干係。林佳龍因普悠瑪翻覆意外，臨危授命接掌交通部長，開出多帖藥方，包括成立台鐵資產開發中心減輕負債包袱、發展鐵道產業打造台灣隊、為員工加薪止血人才流失，都是空中大餅，清明連假前，台鐵企業工會宜蘭分會還差點鬧罷工，抗議休假制度不公。

台企工會罷工雖沒成案，紛爭並未因此煙消雲散。主因台鐵要推動「4輪3班」制，工會堅持「2輪1例隔周休」制度，光是最基層的薪制與人力調度的班表爭議，台鐵都已搞不定，管理日趨鬆散、人為疏失不斷，就成了台鐵的日常，隱匿鋼軌斷裂等事件不足為奇，林佳龍信誓旦旦的組織改造大方向，更淪為空談。

這次太魯閣號出軌，疑似釀禍的工程車，司機當時不在現場，車違規停在斜坡上又沒拉好手煞車，才會滑落邊坡釀禍。隧道工程攸關鐵路行車安全，台鐵委外工程制度管理竟如此鬆散，顯見台鐵委外工程制度問題一籮筐，一時疏失造成這麼多家庭破碎，再多賠償也難撫平傷痛，該追究的是擺爛台鐵的政治責任。