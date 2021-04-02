【太魯閣出軌】台鐵工會：救災優先 但後續檢討要有基層參與 17:542021/04/02 旺報 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵(本報資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2日上午台鐵太魯閣號於崇德－和仁間事故，台鐵產業工會稍晚發出3點聲明表示：救災優先，台鐵局應積極給予傷者協助與慰問；台鐵局應保存證據，並全力協助運安會調查，釐清事故原因；事故後續檢討改善要有基層參與。 台鐵產業工會表示，目前事故搶救仍在持續，辛苦第一線的救災人員，也希望所有路員旅客平安，災情不再擴大。 清明連假第一天台鐵出狀況 交通疏運雪上加霜 移動RO淨水設備 進駐樹谷園區 (旺報 ) #救災 #優先 #後續 #檢討 #基層 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國台辦慰問台鐵事故 洪奇昌：反映大陸對兩岸交流機制的展望 18:542021/04/02 政治 美日韓國安高層會談 將商議半導體供應鏈安全 10:152021/04/02 國際 台鐵出軌意外 富邦人壽22名保戶傷亡、身故總保額1,504萬元 19:432021/04/02 財經 提公投對案綠委意見分歧 英系主戰派、蘇系反戰派 16:502021/04/02 政治 國台辦對台鐵事故表達慰問 洪奇昌：這是跨越隔閡的時刻 18:522021/04/02 政治 林佳龍：會承擔政治責任 但現階段仍堅守崗位救災 19:022021/04/02 政治 太魯閣號已51死 林佳龍道歉：承擔責任、不會一走了之 16:232021/04/02 生活 長賜輪效應 4月運價估一團亂 04:102021/04/02 財經要聞 【太魯閣出軌】訂票乘客370人 身分證字號台東V開頭者有320位 17:272021/04/02 生活 用生命守護坡地 防災蜘蛛人全台只剩不到千人 11:222021/04/02 生活 【太魯閣出軌】雙北消防支援台鐵意外 看到救災車請讓路 11:472021/04/02 生活 生活熱門新聞 【太魯閣出軌】悲！死亡名單公布多人難確認 待家屬提供親人特徵 - 生活 害太魯閣號51條命 網怒起底釀禍工程車背景有驚人發現 - 生活 她把好市多葡萄乾冷藏 打開後一看崩潰求救 照片曝光萬人笑翻 - 生活 兩波鋒面接力襲台 驟降10度 清明連假雨區曝光 - 生活 台鐵最慘事故51死！罹難者最小6歲 2司機員殉職 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。