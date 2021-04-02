2日上午台鐵太魯閣號於崇德－和仁間事故，台鐵產業工會稍晚發出3點聲明表示：救災優先，台鐵局應積極給予傷者協助與慰問；台鐵局應保存證據，並全力協助運安會調查，釐清事故原因；事故後續檢討改善要有基層參與。

台鐵產業工會表示，目前事故搶救仍在持續，辛苦第一線的救災人員，也希望所有路員旅客平安，災情不再擴大。

(旺報 )