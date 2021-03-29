多家國際知名品牌抵制新疆棉花行動，引發大陸抵制這些品牌的浪潮，不少中港台藝人切割取消品牌代言，引起各界熱議。而台灣也有不少覺青在網路上「鍵盤響應」，蹭議題的行為讓網友看不下去，直言這些人知道台灣的遠洋漁業也被美國評為「血汗海鮮」嗎？

歐美國家抵制新疆棉爭議越演越烈，台灣諸多藝人與政治人物，近日相繼表態抵制或力挺，台媒更是以疲勞轟炸的方式不斷報導。覺青、網軍不斷散布「血汗棉花」的惡名，就有網友看不下去，在論壇上發文表示，這些人在批評別人前，曾想過台灣的遠洋漁業，在去年年底曾被美國評為「血汗海鮮」嗎？

美國勞動部在去年10月公布的「童工及強迫勞動製品清單」中，把台灣遠洋漁船所捕撈的漁獲列入名單中，意謂日後台灣遠洋漁船的漁獲產品出口美國將面對嚴格限制，而該評價的主因，則是因為台灣遠洋漁業對外籍勞工有包括有扣留身份證件、簽署漁工不清楚的合約、超時工作、語言與肢體不當對待等強迫勞動情事。

對此，就有網友表示，平平都是「強迫勞動」，台灣人在指責他人前，怎麼沒注意到自己國內的問題都還沒解決？照理說，台灣人也應該要抵制那些強迫勞動的國內遠洋漁業吧？

(中時新聞網)