為了鼓勵聽力受損的人使用輔具改善生活品質，美律宣布，捐贈100台輔聽器給弘道老人福利基金會、台灣天主教安老院、紅心字會、華科慈善基金會、聽覺健康基金會，結合各方力量，讓面臨微聽損問題者，透過適當輔具，減緩聽力損失，並呼籲大眾正視聽力問題。

美律表示，台灣僅有4.5%聽力受損人士使用輔具，等到民眾自覺對生活造成影響時，往往已是中重度聽力損傷，並產生神經缺乏刺激的聽覺剝奪問題，而依照世界衛生組織三月份提出的聽力報告指出，至2050年全球將有25億人口有聽力損傷問題，而截至目前為止，全球約有4.3億人口需要輔助治療，而亞太區（東南亞及西太平洋）就佔了約2.4億，WHO也指出，一般人認為，聽力損傷是不可以避免的，事實上，透過各種新型態輔具的介入，可以有效降低聽力損失的程度。

美律健醫事業部資深經理吳夢璠表示，所謂的微聽損，包含高頻聽損、單側聽損以及輕度聽損，發生以下這些狀況的時候，就應該盡快接受聽力檢測與治療。

(工商 )