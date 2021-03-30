北市西門鬧區轎車失控翻覆 車底朝天駕駛急脫困 17:352021/03/30 中時新聞網 陳泳溙 、 邱子軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市西門鬧區轎車失控翻覆 車底朝天駕駛急脫困 （邱子軒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市西門鬧區轎車失控翻覆 車底朝天駕駛急脫困 （邱子軒攝） 台北市西門鬧區下午4時許發生一起翻車意外，一輛自小客車由北門往小南門方向行經中華路一段漢口街口時，疑似失控翻覆在快車道內側，車底朝天。車內駕駛自行脫困，由於事故發生地點接近西門町鬧區，引起許多路人圍觀，一度影響車流通行。轄區警方獲報後趕抵現場處理，並疏導交通。事故車輛在傍晚5時許由拖吊車脫離，車禍現場宣告排除。據了解，駕駛僅受輕傷在警方詢問後自行離去，詳細車禍發生經過，正由警方調查中。 北市西門鬧區轎車失控翻覆 車底朝天駕駛急脫困 （邱子軒攝） 北市車禍 疑車速過快失控 整輛車開上鋼索四腳朝天 疑未注意限高 拖板車硬闖涵洞貨櫃翻落壓2車 (中時新聞網) #鬧區 #翻覆 #西門 #駕駛 #脫困 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市男子酒駕連撞路邊5車 酒測值高達1.67 15:312021/03/30 社會 大排「長榮」 小客車失控衝上分隔島撞上對向大貨車 11:402021/03/30 社會 萬華街頭警匪追逐 白色休旅車拒檢警一路狂追開8槍逮人 15:012021/03/30 社會 蘇伊士運河重新開通 長賜號終於脫困 擱淺6天災難落幕 04:102021/03/30 焦點要聞 兩車擦撞男狂跳針逼道歉 路中揮拳爆打女駕駛 網見畫面怒了 08:542021/03/30 生活 長賜號脫困 運河堵塞消化 仍須數天 04:102021/03/30 全球財經 長賜輪脫困 運河交通估三天消化堵塞狀況 23:032021/03/29 財經 出遊迷途還摔車 暗夜幸遇警神救援 13:552021/03/30 寶島 長賜號重新評估脫困行動 浮船作業延至今上午8點 11:342021/03/29 生活 尖角結厚重巨網蓋至眼鼻 羚羊蜘蛛滿頭爬依然淡定網跪了 16:212021/03/30 搜奇 休旅車撞山壁四輪朝天 19歲男子頭部重創 13:352021/03/29 社會 社會熱門新聞 熟女房東變女友 吃素念經愛穿丁字褲 網笑翻：射即是空 - 社會 南投縣仁愛鄉北港溪上游 民眾戲水驚見無頭軀幹與大腿骨 - 社會 影》公車上直擊警匪槍戰！警轟8槍不就範 休旅車瘋狂撞公車 - 社會 百貨驚見正妹穿比基尼逛街 身材火辣網暴動：SWAG拍片？ - 社會 北市西門鬧區轎車失控翻覆 車底朝天駕駛急脫困 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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