北市西門鬧區轎車失控翻覆 車底朝天駕駛急脫困 （邱子軒攝）

台北市西門鬧區下午4時許發生一起翻車意外，一輛自小客車由北門往小南門方向行經中華路一段漢口街口時，疑似失控翻覆在快車道內側，車底朝天。車內駕駛自行脫困，由於事故發生地點接近西門町鬧區，引起許多路人圍觀，一度影響車流通行。轄區警方獲報後趕抵現場處理，並疏導交通。事故車輛在傍晚5時許由拖吊車脫離，車禍現場宣告排除。據了解，駕駛僅受輕傷在警方詢問後自行離去，詳細車禍發生經過，正由警方調查中。

北市西門鬧區轎車失控翻覆 車底朝天駕駛急脫困 （邱子軒攝）

(中時新聞網)