噴水雞肉飯小雅店負責人董孟婷在兒童節前夕，招待百名蘭潭國小學生享用雞肉飯圓桌餐，今30日中午學童們大口吃著雞肉飯，直呼又香又好吃！（呂妍庭攝）

嘉義雞肉飯創始店，噴水雞肉飯小雅店緊鄰嘉義市蘭潭國小，因生意好，車流量大，擔心造成師生上下學困擾，心裡有些過意不去的噴水雞肉飯小雅店負責人董孟婷決定在兒童節前夕，招待百名蘭潭學生享用雞肉飯圓桌餐，今30日中午學童們大口吃著雞肉飯，直呼又香又好吃！

董孟婷也向學童講解雞肉飯的由來，表示雞肉飯是嘉義最具代表性的美食，噴水雞肉飯作為創始品牌，有責任讓雞肉飯更精緻、更國際化，尤其噴水雞肉飯本來就長期關注在地及公益，又緊鄰蘭潭國小旁，今年才會想給孩子們一分特別的兒童節禮物，藉此鼓勵他們繼續認真學習。

噴水雞肉飯小雅店負責人董孟婷在兒童節前夕，招待百名蘭潭國小學生享用雞肉飯圓桌餐，今30日中午學童們大口吃著雞肉飯，直呼又香又好吃！（呂妍庭攝）

噴水雞肉飯小雅店負責人董孟婷在兒童節前夕，招待百名蘭潭國小學生享用雞肉飯圓桌餐，今30日中午學童們大口吃著雞肉飯，直呼又香又好吃！（呂妍庭攝）

蘭潭國小校長邱榮輝說，感謝噴水雞肉飯這位好厝邊，在今年首度招待孩子們吃雞肉飯圓桌餐，中午共享美味的百名學童，除在校表現優異者，還有經濟弱勢生，師生一起吃飯，除讓學生了解嘉義雞肉飯的緣起，也藉機教導學生合桌用餐的餐桌禮儀，讓教育延伸到餐桌禮儀，同時認識在地文化。

噴水雞肉飯小雅店負責人董孟婷招待百名蘭潭國小學生享用雞肉飯圓桌餐，校長邱榮輝以感謝狀傳達師生的感恩之意。（呂妍庭攝）

(中時 )