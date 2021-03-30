人的懶惰真的沒有極限！一位飲料店店員發文表示，近日有位客人開車到停在店門口用大喊的方式點餐。店員暗示對方下車點餐卻被無視，甚至請他付錢時也不願意移動，根本把飲料店當作得來速。店員最後終於忍不住回嗆奧客，霸氣舉動讓網友們讚翻。

原PO在《爆料公社》發文表示，近日在飲料店上班時遇到一名奧客，該名男子開車停在店門口後，就扯著嗓門大喊示意要點餐。由於馬路上車來車往，聲音吵雜，原PO暗示請對方先下車再點餐，但男客卻用更高分貝的音量喊道「綠茶！兩杯無糖四杯半糖！」

原PO無奈回說，「這樣90元！」但男子卻始終沒下車付錢，原PO望向車子才發現，男子手中夾著鈔票對著他揮手，示意要他出去拿錢。原PO面露不悅地問，「你不下車嗎？」男子則用台語反問，「你不要下來就對了啦？」終於讓原PO忍不住回嗆，「我們這不是檳榔攤欸！」不過，男子仍一臉很跩地看著原PO說，「我也可以不買啊！」

「可以啊！不賣了，掰掰！」原PO一說完，男子就開車離去。事後，原PO指出，「我並不知道他是不是有殘障還是什麼之類的！」但他強調，自己也曾遇過很多行動不便的客人，但通常他們反而會更加不好意思開口要幫忙，這時，他絕對會二話不說去幫忙。話鋒一轉，面對今天這種情況，原PO直呼，「但你今天好手好腳的，是在哈囉。」

貼文一出，原PO的作法讓眾人拍手叫好，網友搖頭表示，現在很多客人會有這種心態，以為花錢的就是大爺。「現在很多人都這樣，好像爸媽沒生腿給他，坐在機車上用喊的...」、「當得來速免下車嗎？最討厭這種人以為開車就是大爺啊！」。對此，過來人也傳授，遇到這種客人多會選擇無視，等對方願意下車再說。「多賣一位奧客，不會讓你變有錢；少賣一位奧客，可以讓自己多活好幾年！」

(中時新聞網)