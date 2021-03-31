比起懵懂的年輕女生，舉手投足都散發女人味的熟女更是魅力擔當！搜狐網命理專欄點名，生肖雞、牛以及龍的女性年紀越大越有魅力，一輩子不愁沒人愛。

▍1. 屬雞女

屬雞的女性生在五行金年，天生韻味十足，不管幾歲都一樣迷人，魅力不褪色，情路時時繁花似錦，桃花運如日中天。而屬雞女最迷人的地方，在於她們猶如女中豪傑的氣質，走到哪都是女主角，不管事業還是生活上，總能活出自己的特色，即使年紀大了也不減自信，反而更加端莊優雅，所以50歲後照樣有人愛，或許生活不是最富裕，但終究不缺愛。

▍2. 屬牛女

屬牛的女性外型看似憨憨傻傻的，沒什麼大亮點，但她們身上卻有一種好接近的特殊氣質，能夠吸引異性的目光，通常她們從小就是班花，仰慕者眾多，長大後也依然如此，隨著年紀越來越大，她們的魅力也絲毫不退卻，反而桃花運會越來越旺盛，讓人相當眼紅。

▍3. 屬龍女

屬龍的女性生為天人、命有乾坤，魅力從年輕到老都不會衰減，身邊的追求者也從沒少過，尤其中年之後的桃花運最好，比年輕時還要搶手。她們的氣質會隨著年紀的增長而越來越迷人，年輕時的鋒芒畢露，過了40歲則轉化為剛柔並濟的女人味，因此到了中年本該情路安穩的年紀，反而更多人追求，雖說不缺愛，但婚姻也容易遭到各方面的影響，40歲是最危險的時期，很容易被十里桃花糾纏不放。

(中時新聞網)