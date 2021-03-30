明天（31日）不僅是觀世音菩薩佛誕，更是民俗中的「天赦日」，根據傳說，當天是玉皇大帝開天門巡視人間的日子，因此在這一天行善會有百倍之善，作惡則有百倍之惡，運勢命理老師艾菲爾特別在臉書上建議，想消災的人可以在當天茹素或禁食牛肉。

艾菲爾也公開天赦日轉運秘法，可明天前往天公廟參拜，若是無法前往廟宇，則可以在家中準備白紙，寫下想懺悔的事情，然後一心冥想玉皇大帝的聖像，幫自己清淨一切業障，最後將紙撕掉丟到垃圾桶，象徵「過去種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生」象徵未來不再犯同樣過錯。

艾菲爾也解釋，不吃牛是源自古人認為牛丶馬和狗等，是人類為了報恩投胎轉世，屬於有靈性與佛性的動物，因此建議當天可以避免食用，可茹素來表達虔誠之意。

天赦日是玉皇大帝為世人開恩特赦的特別日子。有如古代皇帝對罪犯實施特赦，減輕罪犯的罪行，讓犯罪的人有機會重新做人。因此可在天赦日這天誠心懺悔，並發願從今以後努力改過行善，以此誠心祈求玉皇大帝開恩赦免。

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(中時新聞網)