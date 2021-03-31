有的人個性溫和，比較不喜歡與人發生爭執，因此在團體中幾乎不太會提出意見，也因為他們很善良，甚至不太懂得如何辦認哪些人偽善，假若遇到較自私的人，就容易被對方欺負，星命老師「心如月」也分享5個容易被利用的生肖男女。

1.生肖羊女

生肖羊女個性溫柔，不喜歡與他人爭搶，把身邊的人都想得很善良，導致她們不太會保護自己，甚至看不出哪些人想利用她們，見不得別人受委屈的性格，也使生肖羊女容易成為被利用的對象，無論對方是誰，都會願意幫對方一把，若有心人士在她們面前裝可憐，生肖羊女完全毫無防備，也不太會辨認別人的偽善而被利用，最終苦的都是自己。

2.生肖豬男

生肖豬男性格開朗，為人坦誠，樂天派的他們也是容易被騙的類型，平時做事大剌剌的，一旦答應別人的事情，他們一定會竭盡所能的完成，因此生肖豬男身邊的朋友很多，但也容易吸引懷有惡意的人靠近。再者，生肖豬男自我感覺良好，幫忙他人反被利用也毫不知情，甚至還把對方當作好人，但人家則是把他當傻子看。

3.生肖兔女

生肖兔女聰明又冷靜，外表看似溫柔沒個性，但實際上她們有自己獨特的見解，且屬於見不得別人受委屈的類型，因此無論誰有困難，她們都願意伸出援手幫忙，也因生肖兔女非常重感情，尤其很容易相信異性的花言巧語，假若有男人在她們面前裝可憐，以此博取幫忙，生肖兔女容易看不清楚真相而被騙，不過遇事從容的她們，唯有在不懷好意的男人面前，才會失去理智和判斷力。

4.生肖狗男

生肖狗男為人正直又善良，無論對朋友還是家人都很忠誠，絕不會輕易做出傷害對方的事情，只要是他們在乎的人有難，一定會兩肋插刀的幫忙，且認定對方值得信任，生肖狗男就絕對不會對他產生懷疑，這也使他們容易被親友利用，儘管生肖狗男聰明能幹，但不太會看人，甚至經常看走眼，誤將想利用他的人當成朋友，因此招來諸多麻煩。

5.生肖馬女

生肖馬女性個性直接，也不懂得變通，只要自己認為對的事情，她們一定會做到最後，無論途中遇到多少困難，她們也不會輕言放棄，她們從小生活環境就不差，未經過太多挫折，因此對人也較沒有防備心與心機，出社會後容易招人妒忌，但看人的眼光並不高，自認為是很好的朋友，便會坦誠相待，但往往會遇到不懷好意的人，因此被利用還替別人背黑鍋。

(中時新聞網)