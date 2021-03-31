112年全國原住民族運動會臺北市籌備處正式成立。（台北市政府提供）

台北市政府今天上午於台北體育館1樓大廳舉辦112年全國原住民族運動會籌備處揭牌儀式，副市長蔡炳坤與主辦單位教育部體育署全民運動組組長呂忠仁及與會貴賓共同揭牌，宣告籌備處正式成立，本屆賽會口號標語為「全力原夢」。

台北市為下屆原民運承辦單位，本月22日才在宜蘭全民閉幕典禮上，由蔡炳坤代表台北市長柯文哲從宜蘭縣手中接下大會會旗，更在台北市立大學運動藝術學系表演團隊精彩演出下，搭配2017台北世大運主題曲的輕快節奏中，圓滿接旗。

蔡炳坤致詞時表示，台北市雖然沒有原鄉部落，台北市原住民人數也僅約1萬7千人，但全市府將共同辦理112年全國原住民族運動會，仍一定會讓各縣市都能感受有別以往且充滿都市原民風的運動會，展現台北市多元、共榮、友善的城市形象。

今天112年全國原住民族運動會籌備處正式揭牌成立儀式，除了蔡炳坤代表東道主出席，還有台北市原民會主委巴干・巴萬、台北市議員李芳儒、李傅中武、秦慧珠，以及原住民族委員會科長毛原挺、立法委員伍麗華辦公室主任及中華奧林匹克委員會秘書長李玉芳等貴賓。

蔡炳坤也代柯文哲勉勵籌備處同仁，將近2年的籌備工作過程相當辛勞，但為了讓來自各縣市的選手、教練及隊職員有完善的比賽環境，請籌備處同仁務必克服萬難，戰戰兢兢籌劃賽會活動，也期勉台北市的原住民選手積極備戰、超越自我、再創佳績，展現東道主的體育競技實力。

(中時 )