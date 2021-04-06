深交所合併主板與中小板於今(4／6)日正式實施。統計顯示，目前深市主板、中小板上市的企業數量共有1472家，對應總市值超23兆元(人民幣，下同)。未來深交所將形成以主板、創業板為主體的市場格局。

合併後，原中小板上市公司的證券類別變更為「主板A股」，證券代碼和證券簡稱保持不變。證券代碼區間，原中小板「002001-004999」證券代碼區間由主板使用，主板A股代碼區間調整為「000001-004999」，深交所2019年1月11日發佈的《關於中小企業板啟用「003000-004999」證券代碼區間的通知》廢止。

深交所主板、中小板為何要進行合併？開源證券指出，中小板設立的初衷是實現從深市主板到創業板的平穩過渡。由於其設立在深市主板內部，在主板制度框架下運行，因此與深市主板並無根本性差異，反而承接了深市主板的IPO融資功能以及服務部分大型企業的功能，因此深市主板和中小板的合併是水到渠成。

開源證券還談到，註冊制已在創業板順利落地並獲得了良好的市場回饋。總體而言，創業板已經具備成熟的企業融資和定價等服務功能，中小板作為過渡板塊存在的意義逐漸淡化。

(旺報 )