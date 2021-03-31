2021年大聯盟例行賽將於台灣時間2日凌晨開打，各家球員都為了開季做最後準備，今天的熱身賽中，台灣好手張育成及林子偉都替補上陣守二壘，也都獲得1次打擊機會，但沒有建樹。

效力印地安人隊的張育成是唯一被帶進開季26人名單中的台將，今天面對響尾蛇隊的熱身賽中，張育成替補上場守二壘，並在8局上獲得打擊機會，敲出中外野飛球出局，打擊率下滑至2成82。

而雙城隊的林子偉同樣也在比賽中替補上陣，他在與海盜隊的比賽，5局上代守二壘，7局下上場打擊但未敲安，不過4次守備機會都沒發生失誤。

(中時 )