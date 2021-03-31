儘管已經來到21世紀，民國也已經110年，但仍有不少人抱持著門當戶對的觀念。一名年屆31歲的輕熟女，與男友交往3年論及婚嫁，雙方家族聚餐時，女網友才得知男友僅高中畢業，且阿嬤還當場譏諷：「是做工人喔？」，女網友覺得讓阿嬤丟臉了，苦惱是否該分手。不少網友看了相當火大，怒批：「妳阿嬤有病，妳也有病」、「妳不適合結婚」。

臉書社團《爆料公社》分享一篇文章，女子表示自己31歲、男友33歲，兩人交往3年，開始有結婚的念頭。可是有次雙方家族約了一起吃飯，阿嬤聽到男友只有高中畢業，立刻露出了不開心的表情，並直接在席間說：「我們家都出將才出先生（老師），他才高中畢業，是做工人喔？」。

男友回說：「阿嬤，雖然我高中畢業而已，可是我自己開了一家咖啡廳也快10年，我的工作能力跟學歷沒關係，我會給阿欣幸福的」。阿嬤聽了冷笑了一聲說：「我們講求門當戶對」。

女網友表示，自己從沒問過男友學歷，也是當場才知道男友原來只有高中畢業，她覺得讓阿嬤丟臉了，自我懷疑這段感情還能走得下去？

眾多網友被女子的煩惱給惹惱，火大留言：「妳阿嬤有病，妳也有病」、「當然不能走下去啊，光看妳這個腦子就知道」、「莫名火大....」、「妳不適合結婚」、「豬隊友，推男友去死」、「還書香世家哩，笑死」。

(中時新聞網)