民進黨今中常會，據轉述，身兼黨主席的蔡英文總統今在會中主動到藻礁公投議題；據轉述，總統表示，大家不要有壓力，有意見都歡迎提出來，要聽各位意見，不管跟黨團或秘書長反應，很快做決定後，會再跟外界說明，民進黨是個負責任的政黨，不會模糊以對。

此外，民進黨副秘書長林飛帆今也參與藻礁公投發起人潘忠政及農委會主委陳吉仲得對話。

林飛帆會後在臉書指出，今天雙方能夠坐下來，交換對藻礁議題的看法，這是正面的發展。

他說，社會對於藻礁保育的重要性能有更多的認識，這無疑是潘老師與許多團體朋友的功勞；「執政團隊對外也多次感謝他們的辛勞」。

他說，今天雙方都對於「非核減煤降空污護藻礁」這四大目標，方向一致，也都不願意看到公投議題被特定勢力政治操作。

他指出，公投發起方必須踩穩捍衛公投主文的立場，這是可以理解的。但他和吉仲主委也表達，執政團隊必須要思考，如何在「非核、減煤、降空污、護藻礁」四項目標間，找到平衡點。在保護藻礁的同時，也最小化對減煤期程與整體能源轉型期程的影響，以此尋求可行的作法，這是我們責無旁貸的工作與責任。

他說，這些日子以來，許多支持者和同屬進步陣營的戰友，都不約而同的表達憂慮，擔心眼前這些紛擾將使國民黨乘虛而入，葬送能源轉型的成果；也因此有許多團體朋友紛紛拋出各種替代解方。

他表示，要請大家要懷抱信心，可以懷憂，但不要喪志。「要相信我們走在能源轉型的大道上，大家或許有不同意見，但一定能在相互理解下找到更好的解方」。

(中時 )