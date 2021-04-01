網路搜尋巨擘谷歌公司（Google）今天宣布，Google地圖應用程式將開始基於交通、坡度或其他因素，引導駕駛沿著估計將產生最小碳排放量的路線行駛。

Alphabet公司旗下的Google表示，這個新功能將在今年稍晚於美國推出，最後將推廣到其他國家，以落實Google透過服務系統對抗氣候變遷的承諾。

Google表示，除非使用者選擇退出，如果可比較的選項所使用的時間大致相同時，設定路線將選擇「環保」路線。當可替代路線明顯比環保路線快時，Google將會提供選擇並讓使用者比較不同路線產生的估計碳排放量。

Google產品主管狄克爾（Russell Dicker）29日告訴媒體：「我們發現大約在一半的路線上，我們能夠找到更環保而且很少或不會增加時間成本的選擇。」

Google說，公司是利用美國國家再生能源實驗室（National Renewable Energy Laboratory, NREL）的見解，透過對不同類型車輛和道路的測試得出排放量的相對估計值。道路等級數據來自Google的街景汽車所拍攝以及航空和衛星影像。

Google的公告內容包括更多針對氣候的改變。從6月起，將警告即將駛經低排放區的司機。在德國、法國、荷蘭、西班牙和英國，一些車輛在這些地區的行駛受到限制。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1100331

(中央社)