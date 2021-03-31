苗栗頭份死亡車禍 救護車撞轎車釀1死 19:052021/03/31 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 頭份消防分隊蔡姓隊員駕駛救護車運送病患，與小轎車發生車禍。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小轎車上男童受傷送醫。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 頭份市消防分隊救護車與小轎車發生車禍，波及路旁攤販。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 頭份消防分隊救護車與小轎車車禍，波及路旁攤販。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 頭份市文化路、信東街口，31日下午4時56分發生一部由蔡姓隊員駕駛的頭份消防分隊救護車，在護送劉姓老婦就醫時，撞及郭姓婦人所駕小轎車，並波及路口攤販，劉姓老婦稍後死亡，郭婦及8歲兒子受到輕傷，唐姓攤販則無礙，送醫後尚無大礙，肇事原因正由警方調查中。 陸艦釣島旁關雷達 日憂模擬實戰 苗栗縣府將打通 頭份信義路連結竹南公義路通道 (中時 ) #31 #發生 #小轎車 #日傍晚 #救護車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小貨車被大貨車後照鏡勾到 衝撞太陽餅店雞蛋破滿地 16:442021/03/31 社會 老翁上山遲未歸 警方獲報1小時後找到人 10:122021/03/31 社會 康友4月1日下市 自救會近百股民至金管會抗議 14:472021/03/31 社會 智慧種小黃瓜 青農獲百萬首獎 04:102021/03/31 地方新聞 救護車路口撞轎車 命危婦送醫途中遇劫身亡 8歲童腿骨折變形 18:282021/03/31 社會 「最辣小三」透視衣上下全開 風一吹洩產後真實身材引暴動 15:372021/03/31 娛樂 便利商店買比特幣 全家、小7各有最愛 17:302021/03/31 財經 基隆轎車失控前後衝撞 卡在中央分隔島動彈不得 18:562021/03/31 社會 中科配合中央與中市府建置再生水 日供1萬噸產業用水 15:432021/03/31 生活 《新楓之谷》「貓貓蟲咖波」3／31聯名啟動 推出系列聯名時裝虛寶 15:082021/03/31 科技 晶瑞光電31日申請登錄興櫃股票 15:132021/03/31 財經 社會熱門新聞 喝花雕雞睡著 彰化男驚醒見命根子不見 女友冷回：沖馬桶了 - 社會 高大成曝剪命根最慘案 他撿起斷根狂跑到醫院卻失血過多亡 - 社會 21年前已還110萬突遭銀行討債 男秀還款證據打臉 一銀急道歉 - 社會 彰化男遭女友狠剪命根 醫曝現況：剩1.5公分 - 社會 正妹幫賣玉蘭花 鞠躬彎腰2hr生意差 愧對攤主自掏腰包給2千 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。