小轎車上男童受傷送醫。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市消防分隊救護車與小轎車發生車禍，波及路旁攤販。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份消防分隊救護車與小轎車車禍，波及路旁攤販。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市文化路、信東街口，31日下午4時56分發生一部由蔡姓隊員駕駛的頭份消防分隊救護車，在護送劉姓老婦就醫時，撞及郭姓婦人所駕小轎車，並波及路口攤販，劉姓老婦稍後死亡，郭婦及8歲兒子受到輕傷，唐姓攤販則無礙，送醫後尚無大礙，肇事原因正由警方調查中。

(中時 )