泰國當局表示，約50 名為躲避空襲逃入泰國境內的的緬甸難民今天已「自願」回國。然而維權人士指控泰國政府逼迫他們返國。

法新社報導，緬甸軍政府已連續4天對克倫邦（Karen State）發動空襲，這是克倫邦20多年來首度遭遇這類攻擊，迫使7000人逃離家鄉。

緬甸軍政府針對最大少數民族武裝團體克倫民族聯盟（Karen National Union）控制區發動攻勢。克倫民族聯盟公開抨擊軍政府發動政變，並自安全部隊開始以致命武器對付示威民眾後，收留數以百計反政變人士。

上週末約有3000名克倫族人為躲避轟炸來到泰國的夜豐頌府（Mae Hong Son）。

泰國當局今天表示，一小群逃離戰火的民眾已搭船越過兩國邊境河流薩爾溫江（Salween River）返國。

夜豐頌府政府發布公告說：「今天上午9時50分以前，已有56名逃避戰事民眾『自願』搭乘5艘中型船隻回到緬甸。」

另有約201名已同意「自願返國」的難民仍在泰國境內。公告說：「他們大多為兒童、婦女、年長者與病患，都將回到緬甸。」

本週稍早已有約2300人的大批難民回到緬甸。

一名克倫族人權倡議人士告訴法新社，泰國政府逼迫這些人回國。他並指控泰國政府不讓聯合國難民事務官員到當地。

(中央社)