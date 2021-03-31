考試院許前院長水德今下午辭世，考試院秘書長劉建忻表示，黃榮村院長在得知訊息後，即致電家屬表達全體同仁對前院長辭世最誠摯的哀悼與不捨，請家屬節哀，考試院協助治喪。

劉建忻強調，黃院長將在明日親率同仁前往靈堂上香致哀，並已指示考試院幕僚配合家屬需要，協助治喪相關事宜。

許水德85年出任考試院院長，任職 6 年期 間，對考銓制度有重大變革，包括公務人員考試法、典試法、公務人員保障法等， 皆在任內完成修法或實施新制，另外公務人員協會法、公務人員陞遷法，也在其 推動下順利公布施行。

(中時 )