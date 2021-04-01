看來塞爾提克已經失去對於主控肯巴沃克的耐心了！眼見肯巴沃克始終打不出預期表現，根據一名前NBA高層爆料，塞爾提克打算今年夏天就把肯巴沃克交易出去，其實在去年休兵期間，塞爾提克就嘗試過交易肯巴沃克，可惜並未成真。
塞爾提克勢必送走肯巴沃克的另一主因，在於他們剛從魔術換來佛尼爾，塞爾提克籃球事務總裁安吉早已放話將跟佛尼爾續約，但問題是塞爾提克根本沒有足夠薪資空間可以跟佛尼爾談判，除非他們把肯巴沃克交易出去，清出足夠薪資空間。
肯巴沃克是在上季開打前，先簽下4年1.41億美元合約，然後被黃蜂換到塞爾提克，本季場均18.2分、4.6助攻與3.5籃板表現雖然勉強及格，但他因為膝蓋傷勢缺席一段時間才告復出，也讓塞爾提克高層逐漸失去對他的信任感與耐心。
塞爾提克本季目前只拿23勝24敗，位居東區第7，雖然距離季後賽並不遙遠，可是想在季後賽闖出爆冷成績的機會渺茫，確實還不如趕緊準備今年夏天把肯巴沃克交易出去，放眼下個球季可以打出更佳成績，重點是肯巴沃克還有多少交易價值呢？
(中時 )
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