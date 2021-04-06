東華(1418)去年營運受疫情拖累，稅後淨損2.28億元、每股淨損4.2元，公司在長假前發布重訊，因亞克力棉生產長期面臨中國同業低價競爭，連年虧損，且去年以來更受到疫情衝擊、上游原料的成本壓力加劇，「無法對未來市場樂觀」，因此董事會決議，即日起停止生產亞克力棉，估影響營收約9成，去年全年東華營收僅約1億元。因停產亞克力棉，公司也將大量解雇勞工。東華今早恢復交易後，開盤跌逾半根停板。

東華表示，去年初爆發新冠肺炎全球大流行，造成全球貨運流通及商務往來等全面性中斷，導致客戶受疫情影響調降開工率，造成亞克力纖維市場需求停滯。

此外，疫情使得居家辦公和在家上學也成為一種普遍現象，對廣泛應用於家電和電子產品的ABS樹脂需求激增，因ABS的需求帶動亞克力棉主原料AN的價格大漲，但亞克力棉則是因市場需求停滯，售價無法隨AN漲幅調整，遂呈現原料成本壓力加劇，造成亞克力棉業務「銷售越多，虧損越大」的情況。

東華指出，由於亞克力棉長期面臨中國大陸同業低價競爭，本業連年虧損，期間還兩次減資，去年又遇疫情影響，導致市況惡化，在對於未來市場無法抱持樂觀下，為減少公司營業損失，公司決定調整經營策略，將亞克力棉生產線停止生產，縮減人力及減少各項支出，只維持部分加工棉條(TOP)之生產，後續將會依法辦理員工資遣等事宜，且為永續經營，將進行資產活化的轉型計畫。

(時報資訊)