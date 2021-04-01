兒童節是小朋友的專屬節日，也是孩子們最期待的日子，尤其是收到父母為他們精心準備的禮物時，臉上更是洋溢快樂的笑容。經濟部標準檢驗局提醒家長，挑選孩子喜愛的玩具時記得安全第一，認明「商品檢驗標識」，才能買得放心，玩得安心。

標準檢驗局強調，凡是供14歲以下兒童玩耍遊戲使用之各類型玩具，均屬該局公告應施檢驗玩具商品，無論進口或國內產製者皆須完成檢驗程序，並貼附商品檢驗標識，始可進入國內市場。

標準檢驗局特別提醒，針對一些新興玩具（例如史萊姆黏土玩具、指尖陀螺或巴克球等），因深受國小學童喜愛，近期發現國內外已有使用新興玩具事故，提醒家長應多多留意孩子使用情形，例如：具延展性史萊姆黏土玩具，可能添加硼砂，長期接觸使用易引發過敏性皮膚炎，故應注意使用時間，使用後應立即洗手；部分指尖陀螺零件容易掉落，發生兒童誤食零件案例，如有零件掉落或損壞，應停止使用；具有強力磁性巴克球，常會無意間讓發育與認知未完全之嬰幼兒/兒童接觸而誤吞，導致腸穿孔，應避免讓嬰幼兒/兒童接觸。

標準檢驗局呼籲，選購及使用玩具，注意下列事項，包括購買有貼附「商品檢驗標識」之玩具；注意是否貼附詳細中文標示，並應詳細閱讀商品適用年齡、注意事項、主要成分或材質、警語及使用方法等標示內容；選擇適合兒童年齡之玩具，勿將非適用年齡玩具給幼童玩耍，以避免不必要之傷害；檢查玩具之零件是否牢固及小物件(如磁鐵、鈕扣等)是否易鬆脫，以防兒童誤吞。

另外，也要檢查玩具本體有無銳邊，確保玩耍時不被割傷；玩具附件之提繩、電線不可過長，以免小朋友使用時發生繞頸危險；勿讓孩童將玩具放入口中啃咬，以免攝入塑化劑、重金屬等有害物質；戲水用充氣玩具係供兒童遊戲玩耍，非屬水上救生設備，兒童使用時須有成年人陪同；包裝玩具之塑膠袋或薄膜，於拆卸後應即銷毀，以免兒童玩耍產生窒息危險；使用玩具後應保持洗手習慣。

(工商 )