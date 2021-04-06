農委會防檢局今天上午召開記者會宣布，新北市萬里發現海漂死豬，檢驗出非洲豬瘟病毒陽性，已協同新北市政府進行防疫措施。（編輯：陳清芳）1100406

新北萬里海漂死豬驗出「非洲豬瘟陽性反應」新北動保處啟動管制
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(中央社)

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