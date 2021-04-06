新北萬里海漂死豬 非洲豬瘟檢驗陽性 10:382021/04/06 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北萬里海漂死豬，非洲豬瘟檢驗陽性。圖為過去小金門青岐海灘發現1隻境外漂流死豬，檢出非洲豬瘟病毒。（示意圖 資料照 金門縣防疫所提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 農委會防檢局今天上午召開記者會宣布，新北市萬里發現海漂死豬，檢驗出非洲豬瘟病毒陽性，已協同新北市政府進行防疫措施。（編輯：陳清芳）1100406 新北萬里海漂死豬驗出「非洲豬瘟陽性反應」新北動保處啟動管制 新北碧潭風景區新亮點 700坪「灣潭兒童遊戲場」蝴蝶意象啟用 (中央社) #萬里 #死豬 #非洲豬瘟 #陽性 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萬里海漂豬驗出非洲豬瘟病毒 侯友宜：周圍11養豬場連夜採驗 11:152021/04/06 政治 圓掛牌夢 饗賓築間全餐聽牌 04:102021/04/06 財經焦點 剛過70大壽 翁喪火窟妻插管 04:102021/04/06 社會新聞 《半導體》新產能開出 精測3月營收雙升登同期高 08:042021/04/06 財經 幸福巴士下鄉 新北3區提申請 04:102021/04/06 地方新聞 新興市場3月資本淨流入 創一年新低 11:192021/04/06 財經 國人傾獨跌破3成 抗中保台後新低 04:102021/04/06 政治要聞 拿40年前意外相比 綠委帶新風向洗白台鐵 陳鳳馨狠打臉：惡質 11:382021/04/06 政治 高雄北上八里 澳男認養浪浪解鄉愁 04:102021/04/06 地方新聞 陸3月財新服務業PMI大幅回升至54.3 連11月位於擴張區間 10:522021/04/06 財經 借殼上市後業績表現不佳 美多家新創電動車 股價重挫 04:102021/04/06 全球財經 生活熱門新聞 台灣鳳梨裝箱字樣惹議 日本端業者：訂單遭取消令人痛心 - 生活 搶救太魯閣現場畫面曝光 網傻眼：沒人覺得有問題？ - 生活 女搭捷運10幾年怨2種情況天天上演 意外釣出司機回應 - 生活 交通部糗了？聯合大地曝照片：現場絕非自家勞安人員 - 生活 周四變天水氣更多 3地區有雨 專家曝水庫解渴時機 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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