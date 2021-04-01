美國國際貿易委員會（ITC）周三初步裁定韓國電池公司SK Innovation未侵犯其競爭對手LG Energy Solution的電池相關專利。

由LG Chem獨資的電池事業LG Energy Solution與其同業SK Innovation已經在美國發動數項法律戰，而這次是LG Energy Solution首次從美國ITC收到不利的初步裁決。

LG Energy Solution發布聲明表示，ITC的決定令人遺憾，但我們尊重其決定。在剩下的程序中，我們將研究這個初步裁決的細節，為我們的專利遭到侵犯提出更多佐證。

美國ITC獨任法官的初步裁定將送交全體委員會審查。該貿易委員會表示，預計將在8月2日宣布此案的最終裁定。

LG Energy Solution在2019年向美國ITC提起4項針對SK Innovation的專利侵權指控。LG Energy Solution的客戶包括特斯拉、通用與現代等汽車製造商。

(時報資訊)