民進黨立委蔡易餘2016年開記者會，質疑農糧署圖利前立委翁重鈞的家族企業「玉豐糧食公司」，讓玉豐低價買進、高價賣出大賺11億元，翁提起民事訴訟，日前台北地院判蔡賠償20萬元，另須登報道歉，仍可上訴。對此，全國公務人員協會前理事長李來希質疑，一個簡單明瞭、容易分辨是非的誹謗官司，搞了五年還沒辦法定讞，談什麼司法改革？審判綠營權貴真有那麼難嗎？

蔡易餘2016年召開「大米蟲養成計畫」記者會，質疑農糧署圖利具有特定設備的玉豐公司供應軍糧，20年來獲利11億元。玉豐公司認為蔡所言不實，發聲明反駁；翁重鈞也不滿，認為蔡的言論侵害他的名譽，依民事侵權關係提出民事訴訟求償，並須登報道歉。

台北地院判蔡須賠20萬元，上訴後，高院認為，蔡發表言論時將約157萬「公斤」，說成157萬「公噸」，難認有盡合理查證之責，應認具有過失，且透過公開方式及利用媒體進行發布，已造成翁的名譽受損。高院考量蔡、翁都是知名政治人物，倘不以媒體公開之方式以回復翁之名譽，恐難達到回復翁名譽之效果，判決蔡易餘應登報道歉及賠償慰撫金20萬元。

對此，李來希昨（31）日在臉書質疑，審判綠營權貴真有那麼難嗎？一個簡單明瞭、極為容易分辨是非對錯的誹謗官司，搞了五年還沒有辦法定讞，談什麼司法改革？

李來希不禁想問，司法院的高官們在享受厚祿之餘，能不慚愧？人民沒有要你們干預審判，但監督訴訟的審理速度與司法審判獨立無涉，真有那麼難嗎？

(中時新聞網)