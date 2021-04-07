台鐵太魯閣號408車次2日發生撞擊包商工程車出軌意外，造成50人罹難、200多人受傷，檢討與究責成焦點。國民黨立委鄭正鈐指出，2018年發生普悠瑪出軌事件，蔡政府即提出建置「邊坡智慧化監測系統」、「軌道沿線施工路段加強施工安全措施」， 但兩者至今皆未落實，可見「政府怠惰才是殺人兇手」。

鄭正鈐昨日（6）在臉書發文表示，2018年底發生普悠瑪出軌事件，蔡政府提出「台鐵總體檢報告」，其中建置「邊坡智慧化監測系統」以及「軌道沿線施工路段加強施工安全措施」，皆列為最優先改善事項。

鄭正鈐指出，「邊坡智慧化監測系統」的建置，是以AI即時影像辨識系統，監控易致災或脆弱路段邊坡狀況，當異物入侵軌可道即時發出預警警示，根據報告內容，預計107年12月底前公告招標，於109年底完成系統建置。但全台25處邊坡監測系統工程，延宕二年，沒有任何一處完成。而「軌道沿線施工路段加強施工安全措施」，不但強調軌道沿線施工路段應加強施工相關安全措施外，更應依軌道養護標準作業程序施工。

針對「邊坡智慧化監測系統」與「軌道沿線施工路段加強施工安全措施」，鄭正鈐質疑，政府不但沒有落實，更是怠忽職責。這起事故雖是外包廠商工程車滑落軌道的疏失引起，但台鐵委外工程制度管理竟如此鬆散，台鐵一點問題都沒有嗎？難道政府工程發包出去，就完全沒有責任了嗎？

鄭正鈐痛批，整起事件只看到蔡政府的推諉卸責，行政院說，台鐵總體檢報告144項結論交通部已解除列管109項。但蔡政府如果真的認真執行，或許事故的傷亡就可以減輕，更或者可以避免災難的發生。不僅如此，鄭更直言：「造成太魯閣號意外事故這場災難最主要的兇手，是政府的怠惰。」

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(中時新聞網)