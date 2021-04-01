台中市教育局長楊振昇拋擲出手中飛盤，敲響高爾夫球柱後，宣布啟用典禮正式開始。（富春國小提供／王文吉台中傳真）

台中市立富春國小1日舉行兒童節慶祝活動暨跑道落成啟用典禮，儀式從60公尺菁英賽中拉開序曲，由全校72位擅長競賽的學童在跑道上一較高下，幼兒園以整齊、可愛的舞蹈舞力四射。緊接而來的是富春國小自造中心的科技特色，「鋼彈機器人」與「滑步車」迎賓進場，而教育局長楊振昇拋擲出手中飛盤，敲響高爾夫球柱後，宣布啟用典禮正式開始。

今日啟用典禮有市議員張瀞分、陳清龍、陳本添、王朝坤等貴賓蒞臨，教育局長楊振昇讚許富春國小「師長學生十分用心、科技自造中心相當創新、防疫超前部署令人放心」同時，也讚許孩子們在許多比賽場合中「表現好、有禮貌、有信心。」

楊振昇並勉勵富春孩童繼續衝刺、邁向成功，兒童節快樂。張瀞分、陳清龍、陳本添、王朝坤等祝賀富春國小完成跑道，期許孩童能夠成為自己生命中的主人，在自己人生的跑道中跑出新方向。

富春國小校長李秀櫻邀請蒞場嘉賓剪綵，並請孩童手持空氣砲鳴炮以及手擲飛機，砲響歡慶典禮成，機飛高遠追夢人。李秀櫻特別感謝立委江啟臣及市議員協助，教育局整合中央與地方經費430萬元，才能擁有6道全密式PU跑道。

台中市立富春國小舉行兒童節慶祝活動暨跑道落成啟用典禮。（富春國小提供／王文吉台中傳真）

富春國小自造中心「滑步車」迎賓進場。（富春國小提供／王文吉台中傳真）

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