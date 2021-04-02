美國線上車市資訊供應商Edmunds.com表示，由於多家車商3月銷售強勁，部份車商業績甚至較去年同期成長近一倍，因此帶動美國第一季汽車銷售量年增逾11％至超過390萬輛。去年3月爆發新冠肺炎疫情後衝擊汽車銷售表現。

其中，日系車商的本田、豐田和日產等3月銷售分別年增93％、87％和65％。美國三大車商通用、克萊斯勒和福特各年增46％、45％和26％。韓國的現代起亞年增78％。

汽車買賣資訊平台Cargurus.com經理羅伯斯（Kevin Roberts）說，雖然來自個人買家的買氣強勁，但目前美國整體汽車銷售情況仍低於疫前水準，主要是來自企業大批採購的情況減少所致。

儘管如此，他認為目前汽車銷售表現，仍然超越美國整體經濟表現。因為拜登政府推出1.9兆美元紓困案，增加民眾購買力之外，在疫情影響下，大家傾向購買汽車來避免在通勤和出遊時跟人群接觸。

另外，他警告車用晶片供應短缺正迫使車商減產，這問題可能會影響今年稍後的汽車銷售表現。加上汽車經銷商的貨源緊張，減少民眾可選擇的車款，這可能讓大家決定晚點再買而令車市買氣降溫。

許多專家和車商高層認為至少到第三季，業界仍然要面對車用晶片缺貨的問題。

(工商 )