鋼市持續熱絡，燁輝(2023)前2月合併營收119.44億元，年增62.17%；公司內銷產品報價跟隨中鋼逐步調高，且今年以來兩岸產品出貨續旺，上半年營收可望比去年同期展現雙位數成長。

燁輝2月單月營收年增57.8%，公司指為今年2月銷售量及售價皆明顯較去年同期提升。

鋼市持續復甦，價格走揚，且內、外銷需求強勁，燁輝產能持續滿載，公司對上半年營收、本業獲利正向看待。

各國擴大投資基礎建設，鋼材需求增加，以外銷業務為主的燁輝接單、出貨持續暢旺，公司預估台灣廠單月出貨量維持8.5~9萬噸，大陸廠區月出貨量在13萬噸，均是近年來的高檔水準。

隨著中鋼自去年下半年來盤價持續走揚，燁輝報價也持續上漲，上半年鋼價看逐月向上，燁輝亦可望受惠，上半年營收將高成長，本業獲利也比去年同期明顯好轉。

此外，中國大陸將調降鋼材出口退稅比率，燁輝預期對降低原物料採購成本有利。

中國大陸擬將調降鋼材出口退稅比率，燁輝表示，主要是冷熱軋鋼品的退稅比率將下降，鍍鋅、烤漆則不受影響；由於熱軋是公司的原材料，隨著大陸出口退稅率下降，供應商轉回內銷市場，中國內銷熱軋價格可能受壓，進而降低公司原料採購成本。

(時報資訊)