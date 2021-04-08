皇將(4744)3月合併營收9,800萬元，與去年同期持平；首季營收約2.1億元，年增18.2％。皇將指出，全球疫後復甦力道強勁，今年第一季客戶加強拉貨，包括先前遞延之整線訂單、以及新下單的單機設備順利出貨，推升業績較去年同期明顯成長，展望第二季營運將可優於第一季。

皇將表示，3月份在工作天數及航運陸續恢復運作下，營運逐步回穩。新冠疫情已持續年餘，最壞的情況已經過去，公司及海外客戶皆已發展出因應作法：過往詢價或出貨必須派人實地運作或查驗作業，目前皆改用影片或線上方式進行，因此今年第一季無論是先前遞延之整線訂單、以及新下單的單機設備皆可依序出貨。其中印度、北美兩大主力市場的設備出貨已陸續恢復，3月份出貨比重分別為:印度35％、美國30％、中國大陸8％、台灣8％以及歐洲4%，其他區及售服零件約占15％。

全球已逐步擺脫新冠疫情造成的影響，醫藥行業則因疫情而推升需求，皇將海外客戶近期陸續追加訂單，業績已有回溫，第一季的成長幅度符合公司預期。各國已開始施打疫苗，疫情有望趨緩，待國外解封，商務活動有望在年底恢復。皇將已著手提早布局，公司認為今年業績將重回成長軌道，若疫情持續持穩，第2、3季業績有望隨之加速成長，預期明年將有更大的成長空間。

(時報資訊)