中國汽車工業協會（簡稱中汽協）8日表示，2021年3月份大陸汽車行業銷量預估完成238萬輛，按月增長64％，按年增66.8％；1-3月累計銷量預估完成634.4萬輛，按年增長72.8％。

香港信報報導，從細分車型來看，2021年3月大陸乘用車銷量按年增73.4％，商用車銷量按年增55.5％；1-3月乘用車銷量按年增74.1％，商用車銷量增長71.2％。

(工商 )