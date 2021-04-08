中汽協預料 2021年首季汽車銷量年增72.8％ 11:292021/04/08 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國汽車工業協會（簡稱中汽協）8日表示，2021年3月份大陸汽車行業銷量預估完成238萬輛，按月增長64％，按年增66.8％；1-3月累計銷量預估完成634.4萬輛，按年增長72.8％。 香港信報報導，從細分車型來看，2021年3月大陸乘用車銷量按年增73.4％，商用車銷量按年增55.5％；1-3月乘用車銷量按年增74.1％，商用車銷量增長71.2％。 《資訊服務》安碁資訊首季營收年增9.1％ 派利史上最高 三星首季獲利 初估勁揚44％ (工商 ) #中汽協 #銷量 #萬輛 #增長 #乘用車銷量 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中遠海控 Q1淨利估年增52倍 04:102021/04/08 全球財經 收益拚200％ 抽新股正夯 04:102021/04/08 焦點新聞 《通信網路》全新3月營收創單月新高 邁向新成長期 09:272021/04/08 財經 2021 上海車展前瞻：修飾得更符合在地口味，Ford Escort 福睿斯二度改款即將亮相 10:352021/04/08 汽車情報-汽車新聞 股神搭檔孟格 重金抄底阿里 04:102021/04/08 全球財經 黃光裕回歸 國美系概念股齊漲 04:102021/04/08 全球財經 聯發科5G晶片王牌 Q3出貨 04:102021/04/08 財經要聞 北市科技大樓複合式停車場 2025年完工 04:102021/04/08 地方新聞 陸企汽車晶片荒加劇 得再撐1年 04:102021/04/08 話題觀察 《光電股》聯合再生首季營收年增0.61％ 減資再增資、股權結構受矚目 09:272021/04/08 財經 優預期 上銀3月營收年增六成 04:102021/04/08 財經要聞 財經熱門新聞 16檔漲價概念股 群起秀肌肉 - 財經要聞 - 工商時報 比特幣成陸金融武器？矽谷創投天王擔憂這件事發生 - 財經 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 工商社論》美債殖利率走升拉響三大警報 - 財經要聞 - 工商時報 台積電下周有大事 一掛供應鏈壓不住了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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