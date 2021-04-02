【LIVE直播】太魯閣號出軌意外！蘇貞昌視察台鐵災害應變中心

台鐵408次太魯閣號於花蓮清水隧道發生意外，包含司機員在內已知有36死，行政院長蘇貞昌稍早抵達交通部台鐵局聽取簡報，他向媒體表示，對此意外感到遺憾，會給予傷者和罹難家屬最大幫助，交通部長林佳龍、內政部長徐國勇都已抵達花蓮，他稍後也會前往花蓮探視傷者。

蘇貞昌說，花蓮發生重大意外，要對於罹難家屬和受傷乘客表示最大的歉意，目前已知35名乘客和司機員沒有呼吸心跳，現場8個變形車廂中還有人受困，會盡快搶救。

蘇指出，醫院搶救的乘客，都要請相關醫護給予最大的治療，對往生者與家屬，要給予相關安排。清明連假期間，會使用一切手段，事故地點西正線還能通車，鐵路不至於完全阻斷，現場資料蒐證好後，要盡快搶通恢復營運。

蘇貞昌表示，今早已指派交通部常務次長、台鐵局代理局長祁文中搭乘直升機直達現場，成立前進指揮所。交通部長林佳龍、內政部長徐國勇也透過專機載去花蓮，現已抵達。他稍後也會前往現場、各醫院了解情況，希望讓損害降到最低，為醫護加油，向罹難乘客、家屬致意。

蘇強調，此意外非常不幸，相關責任都會追究，而對未來可能發生相同情況的地方，要求台鐵全面盤整，立刻了解、防止憾事再發生。

(中時 )