台鐵太魯閣號2日上午於花蓮崇德－和仁間發生重大傷亡事故，總統蔡英文下午4點至台鐵台北車站視察台鐵災害應變中心，發表4項聲明。不過她只停留4分鐘隨即離去，並未受訪。

蔡英文表示，非常遺憾連假第一天就發生事故造成重大傷亡，和國人同感哀傷，今天上午接獲通報之後就和行政院蘇院長討論，討論之後指示相關單位積極應變，兩位部長和蘇院長都已經先後趕到花蓮。她到應變中心就是要了解救難和後續處置情形，來之前也和現場的蘇院長也通話，了解現場情況，蘇貞昌也向她解說。

蔡英文表示，事故處理現階段就是傾全力救援。今天應變中心聽簡報，她給應變中心同仁幾個指示，也向國人說明。

第一，會持續盡全力搶救。事故發生後，第一時間成立一級災害應變中心和前進指揮所，統整所有搶救事務，目前消防、警察、通勤各單位都積極投入救難，也指示國軍支援。也要謝謝很多縣市派遣搜救隊趕赴花蓮，救難第一，要請所有參與救難的同仁持續努力。

第二，全力協助死傷者的家屬，衛福部已經啟動大量傷病患緊急醫療救助機制，各個醫療院所正全力救助傷患。對不幸罹難乘客，請相關單位務必全力協助家屬處理後事。

第三，請所有相關單位在最短時間調度搶救交通，連假東部運輸需求大，請交通部積極因應，透過各種方式搶修鐵道，若有延誤，請旅客體諒。

第四，務必徹查事故原因。嚴重事故造成許多人傷亡，台鐵年輕駕駛殉職，國人非常悲痛，蔡英文表示已經要求運安會嚴格調查，完整釐清事故原因之後，向外界公開說明。在真相充分釐清前不要有過多揣測和指控。請相關單位全力以赴。最後祈願罹難者安息，傷者早日康復。

(旺報 )