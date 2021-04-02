台鐵408次太魯閣號，今（2日）遭工程車撞上出軌，造成嚴重死傷，其中第7、8節車廂死傷最為慘重，這起重大事故的肇事原因，指向包商一輛工程車疑似因手煞車未拉，從邊坡滑落至軌道上，正面撞擊太魯閣號，現在有網友發現，這輛車上竟有違法改裝。

太魯閣號出軌意外，成為台鐵最嚴重死傷意外，停放在斜坡的邊坡維修工程車輛，需要負最大責任，且意外發生當下，現場工程人員、以及旁邊的工人，全部跑光，沒有半個人在，遭許多人砲轟，一名網友也搜尋到該輛工程車資料，車齡已經27年，下次定檢時間是7月13日。

Google曾拍到此輛工程車(圖/取自Google街景)

從網友找到資料，這輛工程車種屬「自用大貨車」，且根據當時Google街景拍到的同輛車做比對，車斗顏色不同，上方多裝了藍色板台，超過整輛工程車的車寬，明顯是違法改裝。

目前初步調查，工程車是否沒有拉手剎車，運安會還要進一步了解，主委楊宏智表示，現場沒看到天氣因素，會調查人為因素與機械因素，機械因素可能包括工程車的手剎車，是根本沒有拉、還是有拉，但剎車系統不到位，都可以從車輛殘骸中做判斷。

(中時新聞網)