模特兒出身的韓國「最帥大叔」車勝元，是韓國演藝圈中的型男代表，不僅外型帥氣，還擁有深厚演技，曾演出《市政廳》、《最佳愛情》等人氣電視劇。然而現年50歲的他，今日現身Netflix電影《暗夜天堂》記者會卻讓在場媒體都嚇了一大跳，滿臉白鬍又頂著一頭亂髮的邋遢模樣，與昔日型男形象差很大，更有網友直言乍看以為是哪裡來的流浪漢！

車勝元在新片《暗夜天堂》飾演追殺男主角嚴泰九的黑幫成員，該片去年9月在威尼斯國際電影節進行全球首映，預計4月9日於Netflix上檔。然而車勝元今日現身宣傳記者會，一頭亂髮白鬍加上休閒棒球外套、牛仔褲的隨興打扮，因為與他昔日西裝筆挺的型男形象差別實在太大，頓時引發媒體議論紛紛，並以視覺衝擊來形容車勝元。

車勝元今日現身，模樣震驚眾人。(取自韓網)

網友更是被車勝元的變化嚇壞了，紛紛留言「這造型是劇情需要嗎」、「這是車勝元？我驚了」、「乍看以為是哪裡來的流浪漢」、「車嬸(車勝元暱稱)鬍子都白了啊，在我的印象裡車嬸好像不會老」、「車嬸都有白鬍子了」。

車勝元模樣驚呆眾人。(取自DISPATCH韓娛王微博)

被粉絲暱稱「車大嬸」的車勝元，擁有演員、男模、綜藝明星等多個身分，他不僅演技精湛，私下更是好爸爸與好丈夫。他1992年與千金老婆李淑珍結婚，並將對方與前夫生下的兒子視如己出，甚至在2014年一位自稱是前夫的男子跳出來指控車勝元假裝成生父模樣，使他名譽受損，要求賠償名譽損失1億韓圜。車勝元依舊不改衷心，透過聲明表示他在結婚時，便認為妻與前夫所生的兒子是家庭的一部份，是「心」所生的孩子，不後悔當初所做的決定。

(中時新聞網)