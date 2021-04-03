台鐵太魯閣號列車出軌意外，花蓮地檢署檢察長俞秀端2日表示，駕車的包商工程行負責人李義祥聲是否聲押、是否會擴大有待持續偵查中。

俞秀端今晚在花蓮市立殯儀館指出，死者已確認身分有26位，15位有家屬指認完成相驗，沒辦法確認身分的原因，包括因為大部分肢體都不是那麼完整，現在有20幾組家屬採集DNA，因為無法辨識現場遺體是否是家人，對於沒辦法辨識或確認是否是這次的罹難者，經採驗後已分別送往縣警局和法醫研究所，以最快速度完成比對，在1至2天完成。

俞秀端表示，至於駕車的工程行負責人李義祥是否聲請羈押，正則持續偵查中，相關證據保存有好幾組檢察官到現場和必要場所搜索。她說，認屍的時間大家會覺得比較久，因為是重大災難，許多遺體殘缺不全，不可能在比對不完全情況下讓家屬領錯遺體，但目前已完成初步DNA採驗。

俞強調，檢警投入人力很多，現在最大努力在確認死者身分，晚間將持續下去，把事情做完，有關於死者遺體會處理完畢，現場也已經完成初步採證，嫌疑人由檢察官處理。

(中時 )