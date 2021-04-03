昨（2日）台鐵太魯閣號408車次出軌事故，其中兩名死者張恩翔與張恩昀就讀國立體育大學，他們和父母一同搭乘回花蓮玉里掃幕，沒想到卻搭上死亡列車，最後只剩母親一人倖存。母親事發當下聽到女兒張恩昀虛弱回應，於是徒手搬開障礙物，但卻傳來聲音，對她說：「阿姨，妳可不可以不要搬動？」

張恩昀1月才剛歡度20歲生日。（圖／翻攝IG）

張家一家四口住在新北市，畢業於建國中學的哥哥張恩翔是運動推廣系大二生，妹妹張恩昀是田徑隊短跑選手，母親鍾惠美則任職於淡水馬偕醫院。張恩昀昨日清晨從學校出發搭捷運與家人會合時，還在IG發限時動態「晨操都沒這麼早出門了」，沒想到卻再也無法發文，從此與親友天人永隔。

張恩昀一早發文，準備搭列車返回玉里。（圖／翻攝IG）

據《自由時報》報導，張家人當時都在第8節車廂，一開始坐在司機後方的地板上，後來看到3個空位，但張恩翔與張恩昀卻說：「等過了松山如果還是沒人就去坐。」最後有乘客上車，他們兩人就坐在走道上，張父則是坐在行李箱上。

張母鍾惠美表示，意外發生前1分鐘聽到列車司機不斷按喇叭，但列車似乎沒有要煞車的感覺；她連續聽到兩聲碰撞聲，發現前面車廂被隧道的牆壁削掉一半，自己則是被置物櫃、鐵板壓住。

（合成圖／翻攝花蓮同鄉會）

鍾惠美在撞擊後立刻尋找家人，發現先生、兒子都已沒有呼吸和心跳，接著大聲呼喊女兒的名字，聽到張恩昀虛弱的回應了一聲：「我在下面」；由於列車內部的廁所、隔板及置物櫃等物已經完全散落，壓著許多乘客，鍾惠美試著徒手找女兒，但她的立氣只夠搬開兩塊障礙物；鐵板下還傳來其他傷者的聲音：「阿姨，妳可不可以不要搬動？」似乎是因震動而使其他人更痛。

女兒被這些障礙物和乘客壓在下面，鍾惠美想要先拉起最近的兩名年輕人，但兩人背對著她，身體被卡得死死的，讓她完全拉不動。最後鍾惠美只能前往殯儀館認屍，自己成為家中唯一活下來的人，當場哭到癱軟，讓人看了也十分難過。

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(中時新聞網)