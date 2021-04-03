聯華食品捐100萬 助太魯閣號救災 15:112021/04/03 工商 劉馥瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵太魯閣號發生重大事故，聯華食品3日宣布，將捐出100萬元協助政府「太魯閣號事故」救災。而這也是目前上市食品公司第一家正式宣布捐助者。 聯華食品表示，該公司針對「0402臺鐵408次太魯閣號事故」，為因應救災物資及受災家屬撫恤所需，並向救災人員表達敬意，聯華食品為善盡企業社會責任，捐款新台幣100萬元，協助政府救災工作，也為台灣集氣祈福。 花東連環劫 觀光內傷15億 全國哀悼太魯閣號 網分享降半旗標準 (工商 ) #聯華食品 #太魯閣號 #救災 #協助政府 #事故 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 又出狀況！台鐵清水段高壓線噴火5連爆 太魯閣號驚險穿過 09:252021/04/03 社會 【太魯閣出軌】列車出軌前已快到站 蕭彤雯嘆：為什麼他們到不了呢？ 08:112021/04/03 娛樂 太魯閣號事故靈鷲山啟動關懷 書立公益牌位、持誦《大悲咒》 14:582021/04/03 生活 太魯閣號撞擊時間曝光 奪命15分鐘無人預警 11:132021/04/03 生活 太魯閣號撞工程車 人禍不可原諒 50同胞冤死 04:102021/04/03 焦點要聞 開幕遇上重大事故 議員蔡淑君：捐出開幕所得20萬 13:362021/04/03 寶島 太魯閣號出軌 重大傷亡 04:102021/04/03 財經要聞 【太魯閣出軌】總統府等各大機關降半旗 悼台鐵慘重傷亡 13:132021/04/03 政治 【太魯閣出軌】若不方便至花蓮 罹難者親屬可赴北檢指認 09:212021/04/03 社會 獨》太魯閣號50人枉死 出事工地「過年前早該完工」 09:292021/04/03 生活 宋逸民下花蓮 訂嘸票逃死劫 04:102021/04/03 娛樂新聞 財經熱門新聞 日本船東不忍了喊告長榮 網驚：別忘了長賜輪卡住那天 - 財經 台積電679、600、575三大價位 散戶想通1件事就賺了 - 財經 不只圍攻大陸 外媒：美日擬另建半導體供應鏈 台灣遭排除 - 財經 這檔金融股追高31元砍掉？存股達人：驚現1數字就棄息 - 財經 美股今晚休市 散戶小心債市恐又爆了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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