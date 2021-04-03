台鐵太魯閣號發生重大事故，聯華食品3日宣布，將捐出100萬元協助政府「太魯閣號事故」救災。而這也是目前上市食品公司第一家正式宣布捐助者。

聯華食品表示，該公司針對「0402臺鐵408次太魯閣號事故」，為因應救災物資及受災家屬撫恤所需，並向救災人員表達敬意，聯華食品為善盡企業社會責任，捐款新台幣100萬元，協助政府救災工作，也為台灣集氣祈福。

(工商 )