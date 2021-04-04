4月2日上午發生台鐵太魯閣號408車次翻覆，導致近50人罹難、上百人受傷的不幸事件，行政院發言人羅秉成今（4）日稍早透過媒體群組證實，昨日行政院長蘇貞昌已接獲交通部長林佳龍口頭請辭電話，但現階段以搶修為先，也要把善後做好，所以不談此問題。

針對太魯閣號在花蓮發生的這起不幸的交通事故，林佳龍昨晚深夜於臉書發文表示，昨夜傍晚花蓮下起大雨，但現場搶修工作沒有停下，鋼軌、枕木持續鋪設，工程團隊繼續搶修，在配合檢察官與運安會調查後，會盡快移出所有車廂。

林佳龍指出，今日是連假第3天，國人陸續收假返工，已請交通部民航局、航港局協調業者支援疏運，加開花東地區的航班、船班，感謝航空公司和航運公司的協助。

林佳龍說，在這個危難的時刻，感謝各界不眠不休投入救災，提供傷者、罹難者家屬無私的照護。

林佳龍表示，這次事故隧道在列車高速且強烈撞擊後，可能會有結構上的疑慮，因此已請台灣世曦公司與台灣省土木技師公會到現場，全面檢測隧道結構安全，目前技師專家已到現場，在他們的協助下，希望於2週時間完成安全檢測報告。

林佳龍指出，這起事件，無論契約怎麼訂定，承包商監工單位如何，都不會成為推卸責任的理由，請各界再給自己一點時間進行善後工作，該負的責任絕不會逃避。

羅秉成回應，蘇貞昌對於林佳龍負責任的態度表示肯定，但現階段以搶修、搶通為先，把善後做好為重。

綠委許智傑則表示，過去有曾經負起政治責任，辭職走人的案例，但從來都沒有解決問題，這反而是不負責任的表現，身為部長要有擔當，因此建議林佳龍宣示改革台鐵民營化的決心，留下來完成這項歷史任務，讓台鐵可以徹底地翻轉，也讓未來的鐵路交通可以更安全，這才是有作為有擔當的負責任的表現。

(中時 )