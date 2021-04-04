民進黨立院黨團書記長羅致政今日表示，針對台鐵太魯閣號火車408班次在4月2日於花蓮清水段發生非常嚴重之傷亡事故，民進黨團捐贈新台幣1百萬元給衞福部專戶專款專用，期盼拋磗引玉，團結共度難關。
羅致政指出，連日來，不僅國內外人神同悲，更是造成很多受難者家庭的親友悲痛和難捨，黨團同表哀痛不捨，祈願傷者早日平安康復，亡者安息！
羅致政說，民進黨立法院黨團除全力協助中央、地方政府各項救災、救援等工作外，亦全力督促相關部門盡速釐清事故真相，以慰國人殷切期盼，以正視聽。
(中時 )
民進黨立院黨團書記長羅致政今日表示，針對台鐵太魯閣號火車408班次在4月2日於花蓮清水段發生非常嚴重之傷亡事故，民進黨團捐贈新台幣1百萬元給衞福部專戶專款專用，期盼拋磗引玉，團結共度難關。
羅致政指出，連日來，不僅國內外人神同悲，更是造成很多受難者家庭的親友悲痛和難捨，黨團同表哀痛不捨，祈願傷者早日平安康復，亡者安息！
羅致政說，民進黨立法院黨團除全力協助中央、地方政府各項救災、救援等工作外，亦全力督促相關部門盡速釐清事故真相，以慰國人殷切期盼，以正視聽。
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