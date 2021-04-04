善良是非常好的美德，但如果善良過了頭也不是什麼好事！搜狐命理專欄近日發文指出，有3個生肖的女性在生活中總給人一種爛好人的印象，她們因為謹慎、善良和心軟等原因而不懂得拒絕，雖然這樣不容易得罪人，但同時也可能侵害到自身的權益，或讓自己受委屈。

1、生肖鼠

生肖鼠的女性在待人處事上屬於謹慎的類型，所以對待身邊的人，她們都小心翼翼的，不會輕易去得罪別人；只不過這種性格也導致屬鼠女在面對他人的要求時不懂得拒絕，十分害怕一不小心就惹對方不開心，讓自己的生活壓力變得越來越大。

2、生肖兔

生肖兔的女性個性非常善良，不忍心身邊的人受到任何傷害，所以她們待人十分和善，朋友都認為她們是個很好的人；但為了不要得罪他人、讓朋友受傷害，屬兔女總是不知道該如何拒絕別人的要求，只要對方提出請求，她們就一定會去幫忙，反而讓自己越過越辛苦。

3、生肖羊

生肖屬羊的女性大部分心腸都很軟，所以在面對他人請求時，總是不忍心拒絕，就算自己的工作、私事也相當忙碌，她們也無法說出「不」，還是會勉強接受，把所有的重擔都往自己身上扛，雖然這樣不容易得罪別人，但卻會讓自己受苦，還容易吃虧。

(中時新聞網)