紙風車劇團兒童節在嘉義縣政府前演出，現場湧入超過3000名觀眾，座無虛席。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣政府4月4日兒童節喔邀請紙風車劇團在縣府前廣場演出經典劇碼《雞城故事》，現場湧入超過3000名來自各縣市劇迷，還有人自備椅子，舒服看戲。開演前現場也共同為台鐵魯閣號事故祈福。

紙風車劇團表示，疫情期間演出是要帶給大家愛與勇氣，近日台鐵太魯閣號事故造成重大傷亡，因此在演出前與現場觀眾，一起為罹難者祈禱，並衷心感恩救災人員的付出。

活動由嘉義縣文化觀光局、嘉義縣文化基金會聯合主辦，「這是給嘉義縣孩子兒童的禮物！」翁章梁說，雞城故事是紙風車知名的音樂歌舞劇，在全台各地演出都造成轟動，讓純真的孩子能近距離感受藝文活動的魅力，期許嘉義縣的居民能在文化與藝術的薰陶下，共同成長、迎向未來，為今年兒童節留下一個愉快的回憶。

文化基金會執行長陳尚雍表示，去年紙風車道具工廠遭祝融，損失嚴重，遭逢火災過後，所有道具布景全新亮相，這場也是嘉義今年首場，十二生肖系列《雞城故事》改編西方經典故事「羅密歐與茱麗葉」、「西城故事」， 希望引發兒童對於傳統文化的經驗和興趣，從故事中學習勝不驕敗不餒，勝敗的背後，愛與勇氣才是關鍵。

(中時 )