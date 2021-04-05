台鐵太魯閣號408班列車出軌，造成至少50名乘客不幸罹難。（中時資料照）

台鐵太魯閣號在花蓮撞上工程車出軌意外，3日現場工作人員拖離一與二號車廂後，開始整修鐵軌，準備拖離三號車廂，同時吊離造成事故工程車的殘骸。（黃子明攝）

台鐵太魯閣號在花蓮撞工程車出軌意外，4日現場在第三節車廂脫走後，工作人員開著怪手進入隧道清理隧道中的殘骸，同時仍有罹難家屬帶著招魂幡到現場招魂。（鄭任南攝）

台鐵太魯閣號408車次2日發生出軌事故，事發原因為一輛停在邊坡的工程車滑落釀禍，造成50人不幸罹難， 其中輔仁大學音樂系大四曾姓女學生，也搭上這班死亡列車，家屬得知消息傷心欲絕，系上師生也難以接受，遺憾她沒能完成即將舉行的個人畢業公演，曾母希望女兒可以拿到畢業證書，輔大則表示，會頒發畢業證書，告慰曾姓女大生的遺願。

曾姓女大生自小學習音樂、熱愛音樂，與家人、同學感情都非常好，是師長眼中非常上進的學生，就讀輔大音樂系主修鋼琴，原預計5月20日舉行個人畢業公演，原本禮服、海報都已拍好，沒想到等不到這一天就傳出噩耗。

事發後，同學難過的在臉書上PO文表示「真的無法想像當時在火車上的妳，有多麼害怕、5月20日就是個人畢業公演，不料曾女卻在前往花蓮找朋友途中，遇到列車出軌事故，年輕生命殞落」。曾女母親表示，女兒最大心願就是得到畢業證書，輔大方面也回應，會給予畢業證書以慰亡靈。

輔大指出，曾同學是師生眼中乖巧甜美、認真求學的女孩，得知不幸消息後，系上師生將共同準備卡片與影片，為她追思並祝禱。另外，輔大已啟動輔導機制，並提供校內輔導，全力陪伴學生出現憂鬱、恐慌等過渡期，避免學生出現創傷壓力症候群等相關症狀。

(中時新聞網)