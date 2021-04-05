怒轟交通部第一時間只想甩鍋「沒人性」 鄭麗文慟：官僚殺人已不足以形容！

台鐵在2日發生嚴重鐵路意外，造成超過50人意外身亡，國民黨立院黨團今(5)日召開記者會，痛批民進黨政府有非常多讓國人無法接受的管理疏失、人為錯誤、領導失當，而交通部在意外發生的第一時間，竟傳出要把整起事件的錯誤歸咎於義祥工業社，讓交通部的負評降到最低，立委鄭麗文怒轟，說這種話還有人性嗎？這簡直就是官僚殺人。

鄭麗文指出，在2018年普悠瑪意外發生後，賴清德內閣就成立了台鐵總檢討小組，要找出台鐵會發生這麼嚴重意外的真正原因，要改革台鐵的內部問題；但是在2018年底民進黨敗選、賴清德下台後，蘇貞昌內閣上台後就對檢討小組不聞不問，鄭麗文痛批蘇貞昌簡直是怠惰，才讓這起意外發生。

鄭麗文更指出，台鐵的總體檢報告出來後，行政院卻不核定，至今台鐵改革還放在行政院的辦公桌上，才發生如此嚴重的意外，「到底要多少人命才能喚回這群官僚政客的良心？」而台鐵局長在1月15日屆齡退休後，至今蔡英文政府還沒有辦法找到新任局長，竟由次長代理整整3個月，螺絲鬆成這個樣子，像話嗎？

國民黨黨團直言，請民進黨政府為這起重大的台鐵工安意外負起責任，不只是交通部長林佳龍應該要立即請辭，不要再拖拖拉拉；行政院長蘇貞昌也應負起政治責任，一同下台負責。

【LIVE直播】國民黨團召開「太魯閣號慘痛悲劇 蘇貞昌 林佳龍下台負責」記者會｜2021.04.05

(中時新聞網)