台鐵太魯閣號發生意外事故釀成50人死、200人受傷，台北市長柯文哲今到殯儀館弔唁不幸罹難的職業軍人劉詠綺，受訪時神情相當哀傷，因這次的罹難者中有位是北市府同仁的女兒，柯文哲指出，北市府公務司機的小孩不幸罹難，昨晚也有打電話給同仁，看能幫什麼都會盡量幫，盼家屬能盡快走出悲傷。

被問到如何看此次的人為疏失意外，柯文哲說，通常這種重大事件都是很多因素累積起來，這叫「瑞士乳酪理論」，就是剛好發生，所以要系統性解決，有很多環節要完整去檢討，在一樣樣去解決掉。

至於如何看交通部長林佳龍請辭，柯文哲分析，每次重大事件發生，首先要解決當前的事情，其次是預防以後發生，最後才是「追究責任」，重點是順序要對。

柯文哲直言，現在鐵路都還沒通車、傷亡者也還沒救治完畢，補助也還沒處理，現在要解決問題，一個人的去留不是那麼重要，有時候留下來承擔反而是更困難。

柯文哲說，查閱過當年的普悠瑪事件，也有檢討報告，但當年的報告是否有確實的檢討，才是現在要解決的問題，防止以後再發生，

柯文哲受訪時眼眶泛紅，神情低落，他說，因為有認識的，罹難者中有北市府公務司機的女兒，被問到接下來會有什麼補助機制，柯文哲指出，台北市部分有一定的機制，包含殯葬的處理，都會給最大的協助。

(中時 )