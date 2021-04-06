海空運市場運價居高不下，艙位供給不足造成裝運量有些下滑，中菲行（5609）3月營收23.24億元，年增40.9％，低於1月的25.54億元，第1季營收達68.94億元，年增66.4％，僅次於去年第2季疫情嚴重，各國搶運防疫物資創下的最高峰70.35億元。

公司方面指出，3月份海、空運艙位都有不足現象，海運因蘇伊士運河阻塞事件影響，加上美國西岸塞港蔓延問題造成船隻周轉率降低，空運則因華航貨機歲修或故障，加上機組員檢疫條件嚴格讓兩岸三地艙位供給都顯不足，貨物需要排隊等候艙位，裝運量有些減少。

中菲行3月在空運部分，單月營收12.79億元，年增23.9％，營收占比55％；海運單月營收9.31億元，年增83.9％，營收占比40.1％；合同物流營收1.14億元，年增2.7％，營收占比4.9％。

累計第1季空運部分營收35.35億元，年增53.1％，營收占比51.3％；海運因整體運價拉高，單季營收30.4億元，年增93.4％，占比達44.1％；合同物流營收3.19億元，年增22％，占比4.6％。

4月份從排出的航班看，航空貨運航班尚未恢復正常，運價攀升，海運部分蘇伊士運河雖已恢復通行，但因船期延誤，船公司砍班，運價也是攀高。

(工商 )